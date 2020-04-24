Креативний карантин: мер Чернівців Олексій Каспрук стрижеться самотужки

Міський голова Чернівців власним прикладом показав, що робити, коли у місті майже два місяці не працюють перукарні

Міський голова Чернівців власним прикладом показав, що робити, коли у місті майже два місяці не працюють перукарні

Олексій Каспрук розмістив у Facebook пост, у якому продемонстрував нову зачіску, зроблену власноруч. "Де постригся? Хто постриг? Машинку позичив і на вихідних вжжжик... себе і сина постриг... Боявся, результат буде гірший P.S. Карантин закінчиться, може ще й на курси перукарів піду" - поділився результатами і планами на майбутнє Каспрук. Де постригся? Хто постриг? :) Машинку позичив і на вихідних вжжжик... себе і сина постриг... Боявся, результат буде гірший P.S. Карантин закінчиться, може ще й на курси перукарів піду :) Опубліковано Олексієм Каспруком Вівторок, 21 квітня 2020 р.

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