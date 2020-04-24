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24 квітня 2020, 16:48 5

Креативний карантин: мер Чернівців Олексій Каспрук стрижеться самотужки

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Олексій Каспрук розмістив у Facebook пост, у якому продемонстрував нову зачіску, зроблену власноруч.

"Де постригся? Хто постриг?

Машинку позичив і на вихідних вжжжик... себе і сина постриг...

Боявся, результат буде гірший

P.S. Карантин закінчиться, може ще й на курси перукарів піду" - поділився результатами і планами на майбутнє Каспрук.

Де постригся? Хто постриг? :) Машинку позичив і на вихідних вжжжик... себе і сина постриг... Боявся, результат буде гірший P.S. Карантин закінчиться, може ще й на курси перукарів піду :)

Опубліковано Олексієм Каспруком Вівторок, 21 квітня 2020 р.


карантин Чернівці мер Олексій Каспрук
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