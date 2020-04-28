"Я отродясь не покупал продукты", – мэр Ровно Хомко

Сегодня, 28 апреля, в утреннем эфире местного радио "Трек" городской голова Ровно Владимир Хомко рассказал, что никогда не покупал продукты.

Владимира Хомко спросили, где он покупает продукты – на рынке или в супермаркете:

"Вообще нигде не покупаю (продукты, - ред.). Я сроду никогда не покупал продукты. У меня всегда покупала жена, а сейчас дочь покупает.

Я понятия не имею, ничего не покупаю. Эта сфера жизни меня вообще... Я не готовлю сам, не занимаюсь этим, у меня дочь готовит.

Это склад характера, у меня есть друзья, которые любят готовить, покупать. Им это нравится – и я это понимаю", - объяснил свою позицию Хомко.