Голова Хмельницької ОДА Габінет став донором крові
Про це сам Дмитро Габінет розповів на своїй сторінці у Facebook.
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації. відвідав центр крові разом зі співробітниками Територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому.
Як зазначили у Центрі, з початком карантину потреба у донорській крові значно зросла. Якщо раніше тут приймали в середньому 70 донорів, то зараз бажаючих – не більше 15
Як розповів Дмитро Габінет, добровольці-донори пройшли усі етапи процедури здачі крові: аналіз (група, резус-фактор, гемоглобін, маркери збудників інфекцій, що передаються з кров’ю тощо), огляд лікаря-терапевта, далі – солодкий чай з печивом, і нарешті забір крові.
Не було боляче, не знепритомнів, ніяких негативних відчуттів та емоцій. Мою кров використають для маленьких пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні, – поділився враженнями очільник ОДА.
24 квітня 2020 року. П’ятниця. Я – в Хмельницькому обласному центрі служби крові. Мені відомо, що потреба в донорській...Опубліковано Дмитро Габінет - Голова Хмельницької ОДА Субота, 25 квітня 2020 р.
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