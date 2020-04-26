Голова Хмельницької ОДА Габінет став донором крові

Кров Дмитра Габінета використають для лікування маленьких пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні

Фото: Cторінка Дмитра Габінета у Facebook

Кров Дмитра Габінета використають для лікування маленьких пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні

Про це сам Дмитро Габінет розповів на своїй сторінці у Facebook.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації. відвідав центр крові разом зі співробітниками Територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому.

Як зазначили у Центрі, з початком карантину потреба у донорській крові значно зросла. Якщо раніше тут приймали в середньому 70 донорів, то зараз бажаючих – не більше 15

Як розповів Дмитро Габінет, добровольці-донори пройшли усі етапи процедури здачі крові: аналіз (група, резус-фактор, гемоглобін, маркери збудників інфекцій, що передаються з кров’ю тощо), огляд лікаря-терапевта, далі – солодкий чай з печивом, і нарешті забір крові.

Не було боляче, не знепритомнів, ніяких негативних відчуттів та емоцій. Мою кров використають для маленьких пацієнтів Хмельницької обласної дитячої лікарні, – поділився враженнями очільник ОДА.