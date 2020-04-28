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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 11:40 27

МОЗ назвало умову відкриття продовольчих ринків

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28 квітня 2020, 11:40 27
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Алгоритм санітарного контролю вимагає дотримання усіх санітарних норм та заходів безпеки
Фото: flickr
Алгоритм санітарного контролю вимагає дотримання усіх санітарних норм та заходів безпеки

У Міністерстві охорони здоров'я розробили постанову про відновлення роботи ринків за умови дотримання цілого ряду суворих вимог

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, вже в середу документ буде внесено на розгляд Кабінету міністрів.

Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття продовольчих ринків, які будуть в змозі забезпечити усе необхідне задля дотримання усіх санітарних норм", - повідомив Степанов.

Він додав, що умовою роботи кожного ринку буде допуск працівників, продавців та відвідувачів виключно за наявності маски на обличчі, в тому числі саморобної, або респіратора.

Має бути забезпечене проходження безконтактного температурного скринінгу. Також має бути один покупець на 10 кв. метрів торговельної площі ринку. Проведення дезінфекції контактних поверхонь повинно проводитися через кожні 3 години. Прибирання та дезінфекція всіх приміщень наприкінці кожного робочого дня", - сказав чиновник.

Ще однією умовою він назвав відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглій території до ринку, а відстань між робочими місцями має бути не менше 3 метрів.

Крім того, відвідувачів мають постійно інформувати про встановлені обмеження та заходи із профілактики коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, ринки в Україні почали закривати з середини березня. 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відкрити продовольчі ринки.


коронавірус карантин МОЗ ринки
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