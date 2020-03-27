Коронавірус у Києві: число хворих перевищило 50

Станом на 27 березня в Києві зросла кількість осіб, заражених коронавірусом Covid-19, до 55. За добу підтвердились ще 8 випадків зараження

Фото: kyivcity.gov.ua

Станом на 27 березня в Києві зросла кількість осіб, заражених коронавірусом Covid-19, до 55. За добу підтвердились ще 8 випадків зараження

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 27 березня.

За його словами, за день захворіли чотири жінки і четверо чоловіків.

"Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні в столиці ми отримали від державної установи КМЛЦ МОЗ України ще 8 лабораторно підтверженних випадків захворювання на коронавірус. Захворіли чотири жінки віком від 31 до 59 років та четверо чоловіків віком від 43 до 59 років", - сказав він.

За словами мера, двоє пацієнтів госпітализовані до Олександрівської лікарні, двоє - в міську клінічну лікарню №4, двоє - до Центрального госпіталя МВС, двоє - знаходяться на самоізоляції і лікуються вдома під доглядом лікарів.

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Нагадаємо, станом на 26 березня в Києві кількість осіб, у яких виявили захворювання коронавірусів COVID-19, становила 47 осіб.

Для боротьби із епідемією коронавірусу у Києві пацієнтів приймають 7 базових лікарень, в інфекційних відділеннях передбачено 78 боксів, а також розгорнуто 400 ліжок.

Станом на 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.