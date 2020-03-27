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27 березня 2020, 14:01 21

На українсько-польському кордоні величезні черги людей без масок

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27 березня 2020, 14:01 21
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На польсько-українському кордоні утворилася величезна черга з бажаючих повернутися в Україну. Люди в чергах без масок і не дотримуються необхідної дистанції
Фото: Cторінка Ігоря Зінкевича у Facebook
На польсько-українському кордоні утворилася величезна черга з бажаючих повернутися в Україну. Люди в чергах без масок і не дотримуються необхідної дистанції

Про це пише RegioNews.

Відео з чергою на пункті пропуску "Краковець - Корчова" опублікував в співтоваристві "Варта1" Ігор Мельник.

"Громадяни України чекають, коли їх впустять додому. За словами очевидців, величезні черги на цьому пропускному пункті збираються щодня. Громадян України на кордоні відводять під навіс, оформляють, після чого залишають чекати автобусів", коментує автор відео.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола у своємо Telegram, в величезній черзі на кордоні маски мають одиниці.

Така ж ситуація на КПП "Дорогуськ-Ягодин" на Волині. Ніхто не дотримується дистанції, більшість людей без масок. Усі вони чекали черги, аби перетнути кордон, цілу ніч при нульовій температурі повітря.
За словами Івана з Любомльщини (відео), який повернувся в Україну 27 березня вранці, на "Ягодині" багато митників працює без захисних масок, рукавичок, не кажучи вже про окуляри.

"Сьогодні останній день, коли Україна запускає до себе своїх громадян. З півночі пускати нікого не будуть, всі ці люди хочуть потрапити додому вчасно. Пункт пропуску Краковець прямо зараз. Але про будь-які заходи безпеки не йдеться, як ви можете бачити з цього відео. Маски мають одиниці, а дотримання дистанції - самі бачите ", - підписав відео Глагола.

Нагадаємо, вчора, президент України Володимир Зеленський заявив про закриття державного кордону до кінця п'ятниці, 27 березня. Глава держави нагадав, що два тижні тому він закликав громадян терміново повернутися в Україну.


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