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27 марта 2020, 13:09 37

Умершую от коронавируса в Ровенской области хоронили традиционно, потому что врачи не предупредили родственников об опасности

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27 марта 2020, 13:09 37
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Другие инфицированные жители села Тынное в Ровенской области ходили в одну церковь на богослужение. Сейчас эпидемиологи должны отследить сотни контактных лиц. Село закрыли, установив блокпосты
Фото: Ровенские новости
Другие инфицированные жители села Тынное в Ровенской области ходили в одну церковь на богослужение. Сейчас эпидемиологи должны отследить сотни контактных лиц. Село закрыли, установив блокпосты

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов, пишет RegioNews.

"О больной умершей - ее госпитализировали в реанимационное отделение. Диагноз был двусторонняя негоспитальная пневмония. Она заболела 13 марта. Госпитализирована 19 марта ", - сказал Сафонов.

Умершая - женщина, которая, по предварительной информации, находилась в контакте с работниками, вернувшиеся из Европы. Контактировала с ними она вместе со своей дочерью, у которой тоже подтвердили коронавирус.

Сафонов добавил, что большинство инфицированных посещали "собрания и богослужения".

"Поэтому у эпидемиологов будет много работы. Это сотни контактных, которых нужно отслеживать не один день", - отметил санврач.

Брифінг голови ОДА @Віталій Коваль, головного санітарного лікаря області Роман Сафонов щодо ситуації із поширенням захворювання на коронавірус на Рівненщині. Долучайтесь до перегляду Модерує Oleksandr Polishchuk

Опубліковано Рівненська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

В то же время жители села рассказали местному изданию "Ровно Вечернее", что умершую хоронили по традиционному обряду и с ней прощались родные.

Об этом рассказала жительница села Тынное Сарненского района Оксана Коток.

"У нас полный ужас, очень много больных коронавирусом. Вчера хоронили женщину, никого не предупредили. Родственники прощались с ней. Власть отнеслась к этому халатно", - рассказала она.

Говорит, что врачи сказали родственникам, забирали тело умершей, что все в порядке, бояться не стоит. Сегодня же жители села из сетей и от СМИ узнали, что она умерла именно от COVID-19.

Напомним,на Ровенщине подтвердили сразу девять случаев заболевания COVID-19, в том числе один - смертельный.

Также читайте: Заниженные смерти: в Ивано-Франковске и Ровно Минздрав потерял умерших от COVID-19

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