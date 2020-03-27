У Сумській області недоступна інформація про інфікованих COVID-19
Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу
Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Sumy Today.
27 березня із сайту Сумського обласного лабораторного центру зникла інформація про інфікованих COVID-19.
Журналісти кажуть, що в.о. директора Центру Володимир Збаражський на дзвінки не відповідає. А начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов заявив, що дані про хворих та померлих оприлюднить на брифінгу Сумської ОДА 27 березня о 13:00.
Як повідомляли RegioNews раніше, Міністерство охорони здоров'я не врахувало у загальну статистику смертності від коронавірусу випадки щонайменше у двох областях - Івано-Франківській та Рівненській.
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