У Сумській області недоступна інформація про інфікованих COVID-19

Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу

Фото: Pixabay

Сумський обласний лабораторний центр видалив інформацію про хворих та померлих від коронавірусу

.