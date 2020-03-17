Олексій Бучинський залишиться заступником голови рівненської облради

Питання про його відставку зняли з порядку денного сесії

Питання про його відставку зняли з порядку денного сесії

Про це пише RegioNews з посиланням на rivne.media.

Сьогодні під час другого пленарного засідання сесії Рівненської облради під час розгляду порядку денного обласні обранці виключили із порядку денного питання про дострокове припинення повноважень Олексія Бучинського на посаді заступника голови Рівненської обласної ради.

"Сьогодні у нас є більш нагальні питання. Думаю, нам не треба ввязуватись у це", - зазначив перед голосуванням голова облради Олександр Данильчук.

Цю пропозицію підтримав 51 депутат.

Нагадаємо, 13 березня, мала відбутися сесія рівненської облради, на якій мали розглянути відставку голови облради Олександра Данильчука. Однак, безпосередньо перед початком сесії будівлю "замінував" анонім. Поліцейські і рятувальники вибухівки не знайшли і депутати знову зійшлися до залу.

Однак і з другої спроби депутати не приступили до розгляду порядку денного. Голова обласної ради Олександр Данильчук сказав, щоб вивели з сесії двох екс-депутатів – це Володимир Ковальчук і Андрій Сайчук, яких позбавили мандатів у грудні 2018 року. Щоби Сайчук та Ковальчук покинули залу, викликали спецпризначенців.

З третьої спроби депутати усе ж взялися до роботи.

Перший заступник голови Сергій Свисталюк вніс пропозицію зняти питання про дострокове припинення повноважень голови облради Олександра Данильчука.

35 депутатів проголосували "за", тобто, питання зняли із порядку денного.

Натомість депутати внесли до порядку денного питання про припинення повноважень заступника голови облради, "свободівця" Олексія Бучинського.

Розглянувши низку другорядних питань, депутати почали ділити бюджетні гроші і тут вони компромісу не досягли. Тому голава облради Олександр Данильчук оголосив перерву до середи і закрив засідання.

Нагадаємо, 13 березня в облраді Рівного мали розглядати питання про відставку голови облради Олександра Данильчука. Проект цього рішення оприлюднили на сайті облради, але потім він зник.

Натомість сам Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника, свободівця Олексія Бучинського.

Тим часом у Рівненській облраді тривають перестановки: депутати п'яти фракцій об'єдналися в одну, а фракція "Європейська солідарність" змінила керівника.

Раніше Олександр Данильчук став фігурантом скандалу із незадекларованою землею та будинком-палацом вартістю понад 5 млн доларів.