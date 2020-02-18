Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись

Голові Рівненської обласної ради спробують висловити недовіру вже на найближчій сесії 13 березня

Голові Рівненської обласної ради спробують висловити недовіру вже на найближчій сесії 13 березня

Хоч до чергових місцевих виборів залишається менше дев’яти місяців і здавалось вже нічого не зміниться. Але в Рівненській обласній раді може змінитись голова. 23 депутати підписались під документом про недовіру Олександру Данильчуку. Відповідний проект рішення підписали голови фракцій "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Свободи". У п’ятницю він з’явився на офіційному сайті облради.

Наступна сесія Рівненської обласної ради призначена на 13 березня. Цей день може стати фатальним для Олександра Данильчука. Якого друзі і вороги називають "царем" ще з періоду далеких 90-х років, коли він був другом і бізнес-партнером по газу Ігоря Бакая.

Ще місяць тому, ніщо не віщувало бурі в сесійній залі обласної ради. Депутати проголосували за бюджет так як треба. У Данильчука до того ж був документ про створення депутатської групи "За Рівненщину".

Минуло менше місяця і від більшості Данильчука не залишилось і сліду. Тепер депутати готові голосувати за його відставку. Причина – не дотримані обіцянки. Так кажуть депутати в кулуарах. Нібито питання в грошах на ремонт доріг та будівництво, які Данильчук обіцяв впливовим депутатам, а близький до нього голова адміністрації Віталій Коваль пообіцяв іншим підрядникам. Тепер, якщо бунт проти Данильчука вдасться, то наступним на черзі буде губернатор. Йому на недовіру голосів точно знайдеться з запасом.

Якщо голосів за недовіру Данильчуку вдосталь, то за кандидатуру нового голови потрібної кількості поки що немає, занадто багато охочих. Претендентів на крісло голови Рівненської облради четверо: Світлана Богатирчук-Кривко, Олександр Корнійчук, Олексій Бучинський, Микола Кучерук та Володимир Муляр.

Світлана Богатирчук-Кривко входить до фракції "Конкретні справи", головою якої є депутат і власник будівельних компаній Богдан Файфура. Але його підпису під документом за недовіру чомусь немає. Це або хитрість або пані Богатирчук-Кривко веде свою гру. Тим більше що досвіду вистачає. Весь її шлях - це керівні посади в органах державної влади. Заступниця міського голови Рівного, начальник обласного управління земельних ресурсів, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації і завжди – депутат. Це послужний список пані Світлани за останні 20 років.

Олександр Корнійчук колись був депутатом від "Батьківщини", а коли Порошенко став президентом, то став депутатом від БПП "Солідарність". Після 2015 року встиг побувати і заступником і головою Рівненської облради. Раніше депутати відправили його у відставку і зараз є можливість реваншу. За ним стоїть екс-нардеп від УДАРу та екс-голова адміністрації області Віталій Чугунніков.

Олексій Бучинський, заступник голови Рівненської облради від партії "Свобода". Він єдиний, хто залишився в керівництві обласної ради з 2015 року. Вже по кілька разів змінились голови і всі заступники і тільки Бучинський залишається в своєму кріслі. В тому, що "Свобода" пішла у наступ на Олександра Данильчука, також є заслуга Віталія Коваля. Він намагається звільнити свободівця Юрія Осіпчука з посади начальника обласного управління охорони здоров’я. А цей сценарій зовсім не подобається керівництву "Свободи".

Микола Кучерук, голова фракції "Батьківщина" вже давно хоче стати головним в області. Неодноразово пробував стати і керівником обласної адміністрації, і головою обласної ради, але безрезультатно. Щоправда участь в заколоті проти Данильчука - це не лише бажання Кучерука стати головою, а й своєрідна помста. На минулій сесії Олександр Данильчук погрожував оприлюднити вже згадану заяву про створення депутатської групи "За Рівненщину", до якої мали увійти чи не більше половини депутатів з "Батьківщини". На передодні обласної партійної конференції, це було б вироком Кучеруку. Схоже обидва політики домовились, бо "Батьківщина" без зауважень проголосувала за бюджет. Однак в місцевих ЗМІ акурат перед партійною конференцією "Батьківщини" з'явилась інформація про документи і підписи, які є в розпорядженні Данильчука, і про саму домовленість. Незважаючи на це, Микола Кучерук на посаді голови обласної партії втримався. А винним в зливі інформації журналістам вважає Олександра Данильчука.

Володимир Муляр формально є депутатом з фракції "Свобода", але фактично є правою рукою народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Аліксійчука. Який входить до групи "Велика Волинь" Ігоря Палиці, впливового бізнесмена і партнера Ігоря Коломойського. Спроба посадити в крісло голови облради Муляра, це спроба Палиці взяти під контроль Рівненську область. Вже маючи повний вплив на Волинську область, Палиця прагне забезпечити собі контроль над ділянками кордону з Білоруссю і Польщею. А це величезний потенціал і можливості, з огляду на ресурси бурштину і лісу. Вже не кажучи про політичний вплив.

До 13 березня, на яке запланована сесія обласної ради, претендентів на крісло може стати менше. Однак навіть, якщо депутати не домовляться про кандидатуру наступника Данильчука, то це не скасує бажання ради зняти нинішнього голову. Поки депутати не знайдуть компромісну фігуру, виконувати обов’язки голови буде перший заступник Сергій Свисталюк. Це влаштовує більшість, навіть якщо така ситуація збережеться до наступних місцевих виборів.

Непросту для себе ситуацію Олександр Данильчук зробив ще важчою. Після реєстрації в канцелярії облради проекту рішення про недовіру голові облради та появу його на офіційному сайті Данильчук зареєстрував проект рішення про недовіру своєму заступнику Олексію Бучинському. Мабуть ідеєю було посилити тиск на "Свободу". Також Данильчук натиснув на двох депутатів і вони відкликали свої підписи. Відтак проект рішення зник з сайту Рівненської облради. Але це зовсім не скасовує проблеми.

"Свобода" не збирається відступати. Загроза звільнення Осіпчука з управління охорони здоров’я та звільнення Бучинського з посади заступника голови облради - лише додала рішучості. А відкликання підписів, яке ще більше розізлило депутатів, взагалі є порушенням Закону та регламенту обради. Тому день 13 березня, коли відбудеться сесія Рівненської облради, має всі шанси стати нещасливим для Олександра Данильчука.