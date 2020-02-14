Депутати хочуть звільнити голову Рівненської облради Олександра Данильчука

Депутати не вперше намагаються змінити очільника, однак голосів для підтримки такого рішення досі не набиралось

На фото: Олександр Данильчук

Депутати не вперше намагаються змінити очільника, однак голосів для підтримки такого рішення досі не набиралось

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал Рівне 1.

Журналістам телеканалу з власних джерел стало відомо, що 22 депутати Рівненської обласної ради підготували проект рішення щодо недовіри голові ради Олександру Данильчуку та проект рішення про його звільнення з посади. Як переконують джерела телеканалу, проект буде опубліковано на сайті до кінця дня.

Якщо депутати більшістю на сесії 13 березня підтримають дане рішення, буде обиратись новий голова ради.

Раніше RegioNews повідомляли, що голова Рівненської облради Олександр Данильчук "забув" задекларувати елітну нерухомість на мільйони доларів.