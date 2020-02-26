Фракція "Європейська солідарність" у Рівненській облраді змінила керівника

Сьогодні, 26 лютого на засіданні фракції було висловлено недовіру Віталію Чугуннікову та обрано нового керівника фракції – Віталія Ундіра

На фото: Віталій Ундір

Сьогодні, 26 лютого на засіданні фракції було висловлено недовіру Віталію Чугуннікову та обрано нового керівника фракції – Віталія Ундіра

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівненські Новини.

До апарату обласної ради надійшло повідомлення про зміну керівника фракції Політичної партії "Європейська Солідарність" в Рівненській облраді.

Відповідно до законів України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту Рівненської обласної ради сьомого скликання дану інформацію буде оголошено на пленарному засіданні 31 сесії обласної ради, що має відбутися 13 березня цього року.

Нагадаємо, 13 березня в облраді Рівного мали розглядати питання про відставку голови облради Олександра Данильчука. Проект цього рішення оприлюднили на сайті облради, але потім він зник.

Натомість сам Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника, свободівця Олексія Бучинського.

Вчора ж у Рівненській облраді депутати п'яти фракцій об'єдналися в одну.