Голова рівненської облради "забув" задекларувати нерухомість на мільйони доларів
Усе це майно записане на дружину голови облради Галину Данильчук.
Усе це майно записане на дружину голови облради Галину Данильчук.
Йдеться про майже 22 сотки землі вартістю кілька мільйонів доларів, будинок, а точніше, палац площею понад 1500 кв.м., гараж та присадибні споруди, повідомляє "5 канал".
На сайтах агентств нерухомості в розділі елітного житла ріелтори просять за такі будинки від 130 млн грн (5 млн. доларів) і до більш ніж 300 млн грн (12 млн доларів).
У жодній із електронних декларацій, які Олександр Данильчук подавав до НАЗК упродовж останніх 6 років інформації про нерухомість у елітному селищі Козин у Конча-Заспі на Київщині немає. Однак вона є у відкритих реєстрах Держгеокадастру.
До слова, торік року для придбання третього службового авта, якими їздить Олександр Данильчук виділили ще 1, 6 млн грн із обласного бюджету, а це вартість нового кросовера Lexus RX300 в максимальній комплектації Exlusive+.
- 22:50 12 лютого Парубія допитали в ДБР
- 20:00 12 лютого Опитування: як змінилося за рік економічне становище українських сімей
- 19:45 12 лютого ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
- 19:40 12 лютого У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
- 19:30 12 лютого Українці вірять, що в країні справи йдуть у правильному напрямку - опитування
- 19:16 12 лютого У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal Epic War Music! "The whole world is my arena"
10 лютого 2020, 10:58
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації