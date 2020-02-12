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12 лютого 2020, 13:26

Голова рівненської облради "забув" задекларувати нерухомість на мільйони доларів

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12 лютого 2020, 13:26
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Усе це майно записане на дружину голови облради Галину Данильчук.
Усе це майно записане на дружину голови облради Галину Данильчук.

Йдеться про майже 22 сотки землі вартістю кілька мільйонів доларів, будинок, а точніше, палац площею понад 1500 кв.м., гараж та присадибні споруди, повідомляє "5 канал".

На сайтах агентств нерухомості в розділі елітного житла ріелтори просять за такі будинки від 130 млн грн (5 млн. доларів) і до більш ніж 300 млн грн (12 млн доларів).

У жодній із електронних декларацій, які Олександр Данильчук подавав до НАЗК упродовж останніх 6 років інформації про нерухомість у елітному селищі Козин у Конча-Заспі на Київщині немає. Однак вона є у відкритих реєстрах Держгеокадастру.

До слова, торік року для придбання третього службового авта, якими їздить Олександр Данильчук виділили ще 1, 6 млн грн із обласного бюджету, а це вартість нового кросовера Lexus RX300 в максимальній комплектації Exlusive+.


#Роман Данильчук #декларації #корупція
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