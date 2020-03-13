Данильчук залишається: депутати не розглядатимуть відставку голови рівненської облради
Щойно на сесії Рівненської обласної ради перший заступник голови Сергій Свисталюк вніс пропозицію зняти питання про дострокове припинення повноважень голови облради Олександра Данильчука, передає кореспондент RegioNews.
35 депутатів проголосували "за", тобто, питання зняли із порядку денного. Попри прогнози, питання висловлення недовіри голові Рівненської облради розглядати не будуть.
Натомість депутати внесли до порядку денного питання про припинення повноважень заступника голови облради, "свободівця" Олексія Бучинського.
Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, мала розпочатися сесія рівненської облради, на якій мали розглянути відставку голови облради Олександра Данильчука. Однак, безпосередньо перед початком сесії будівлю "замінував" анонім. Поліцейські і рятувальники вибухівки не знайшли і депутати знову зійшлися до залу.
Однак і з другої спроби депутати не приступили до розгляду порядку денного. Голова обласної ради Олександр Данильчук сказав, щоб вивели з сесії двох екс-депутатів – це Володимир Ковальчук і Андрій Сайчук, яких позбавили мандатів у грудні 2018 року. Щоби Сайчук та Ковальчук покинули залу, викликали спецназ.
З третьої спроби депутати все ж вирішили попрацювати. Сесія триває.
Нагадаємо, 13 березня в облраді Рівного мали розглядати питання про відставку голови облради Олександра Данильчука. Проект цього рішення оприлюднили на сайті облради, але потім він зник.
Натомість сам Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника, свободівця Олексія Бучинського.
Тим часом у Рівненській облраді тривають перестановки: депутати п'яти фракцій об'єдналися в одну, а фракція "Європейська солідарність" змінила керівника.
Раніше Олександр Данильчук став фігурантом скандалу із незадекларованою землею та будинком-палацом вартістю понад 5 млн доларів.
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