У Рівненській облраді об’єдналися депутати п’яти фракцій
Про це пише RegioNews з посиланням на krapka.rv.ua.
Депутат облради від ВО "Батьківщина" Микола Кучерук розповів, що об’єдналися задля пошуку ефективних кандидатур на місцевих виборах.
– Тому ми вже зараз розпочати пошук сильних, професійних, ефективних кандидатур для підтримки на майбутніх місцевих виборах в органи місцевого самоврядування, а як наслідок і у виконавчу владу, – коментує він.
Підтримує таку позицію і депутат облради від партії "УКРОП" Діана Гордійчук.
" Важливо протидіяти застосуванню адмінресурсу, тиску на депутатів та кандидатів у депутати, підкупу виборців і нечесної агітації, – вважає Діана Гордійчук.
Нагадаємо, раніше Бучинський і Кучерук були ініціаторами проекту рішення про звільнення голови Рівненської облради Олександра Данильчука. Натомість Данильчук зареєстрував проект про звільнення Бучинського з посади свого заступника. Але потім кілька депутатів відкликали свої підписи під зверненням про звільнення Данильчука, яке мали б розглядати на сесії 13 березня.
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