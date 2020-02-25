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У Рівненській облраді об’єдналися депутати п’яти фракцій
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25 лютого 2020, 17:13 5

У Рівненській облраді об’єдналися депутати п’яти фракцій

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25 лютого 2020, 17:13 5
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Депутати Рівненської обласної ради заявили про об’єднання та подальшу координацію зусиль, заради захисту інтересів мешканців краю. Це відбулося 25 лютого під час спільного брифінгу фракції "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Конкретних справ", "УКРОП"
Фото: krapka.rv.ua.
Депутати Рівненської обласної ради заявили про об’єднання та подальшу координацію зусиль, заради захисту інтересів мешканців краю. Це відбулося 25 лютого під час спільного брифінгу фракції "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Конкретних справ", "УКРОП"

Про це пише RegioNews з посиланням на krapka.rv.ua.

Депутат облради від ВО "Батьківщина" Микола Кучерук розповів, що об’єдналися задля пошуку ефективних кандидатур на місцевих виборах.
– Тому ми вже зараз розпочати пошук сильних, професійних, ефективних кандидатур для підтримки на майбутніх місцевих виборах в органи місцевого самоврядування, а як наслідок і у виконавчу владу, – коментує він.

Підтримує таку позицію і депутат облради від партії "УКРОП" Діана Гордійчук.

" Важливо протидіяти застосуванню адмінресурсу, тиску на депутатів та кандидатів у депутати, підкупу виборців і нечесної агітації, – вважає Діана Гордійчук.

Нагадаємо, раніше Бучинський і Кучерук були ініціаторами проекту рішення про звільнення голови Рівненської облради Олександра Данильчука. Натомість Данильчук зареєстрував проект про звільнення Бучинського з посади свого заступника. Але потім кілька депутатів відкликали свої підписи під зверненням про звільнення Данильчука, яке мали б розглядати на сесії 13 березня.


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