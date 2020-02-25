У Рівненській облраді об’єдналися депутати п’яти фракцій

Депутати Рівненської обласної ради заявили про об’єднання та подальшу координацію зусиль, заради захисту інтересів мешканців краю. Це відбулося 25 лютого під час спільного брифінгу фракції "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Конкретних справ", "УКРОП"

Фото: krapka.rv.ua.

Депутати Рівненської обласної ради заявили про об’єднання та подальшу координацію зусиль, заради захисту інтересів мешканців краю. Це відбулося 25 лютого під час спільного брифінгу фракції "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Конкретних справ", "УКРОП"

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