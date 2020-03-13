Мінують і виганяють із залу: Рівненська облрада не може почати сесію

Спочатку будівлю облради "замінували", а тепер голова "воює" з екс-депутатами

Фото: Рівненська облрада

Спочатку будівлю облради "замінували", а тепер голова "воює" з екс-депутатами

Про це повідомляє корреспондент RegioNews.

Сьогодні, 13 березня, мала розпочатися сесія рівненської облради, на якій мали розглянути відставку голови облради Олександра Данильчука. Однак, безпосередньо перед початком сесії будівлю "замінував" анонім. Поліцейські і рятувальники вибухівки не знайшли і депутати знову зійшлися до залу.

Однак і з другої спроби депутати не приступили до розгляду порядку денного. Голова обласної ради Олександр Данильчук сказав, щоб вивели з сесії двох екс-депутатів – це Володимир Ковальчук і Андрій Сайчук, яких позбавили мандатів у грудні 2018 року

Чиновників позбавили депутатського мандату, однак за їх словами вони юридично мають статус депутата Рівненської обласної ради, так як виграли усі суди. Але рішення окружної виборчої комісії про те, щоб повернути їм мандати не має.

Вони просили, щоб депутати проголосували за те, чи вигнати їх з сесії чи ні.

Однак, депутати не моглт проголосувати так як сесія ще не розпочата.

Зрештою, аби Сайчук та Ковальчук покинули залу, викликали спецназ.

Депутати з третьої спроби намагаються працювати.

Нагадаємо, 13 березня в облраді Рівного мали розглядати питання про відставку голови облради Олександра Данильчука. Проект цього рішення оприлюднили на сайті облради, але потім він зник.

Натомість сам Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника, свободівця Олексія Бучинського.

Тим часом у Рівненській облраді тривають перестановки: депутати п'яти фракцій об'єдналися в одну, а фракція "Європейська солідарність" змінила керівника.

Раніше Олександр Данильчук став фігурантом скандалу із незадекларованою землею та будинком-палацом вартістю понад 5 млн доларів.