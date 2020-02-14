Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
Голови фракцій "Батьківщина", "Свобода" та "Європейська солідарність" підписали подання про звільнення Данильчука, повідомив Суспільному голова фракції "Батьківщина" в Рівненській облраді Микола Кучерук, пише RegioNews.
"Подання зріло давно. Були претензії до роботи і до рішень голови, а тепер ще й цей фільм про незадекларовані ділянки (йдеться про розслідування журналістів 5 каналу про елітну нерухомість Данильчука – ред.) - прокоментував Микола Кучерук .- Для реєстрації проекту рішення треба мінімум 22 підписи обранців. А на сесії за недовіру, аби рішення прийняти, треба щонайменше 33 "за". В нашій раді набагато більше чесних людей, ніж 33, тому, я думаю, рішення буде".
У телефонному коментарі Суспільному голова облради Олександр Данильчук сказав, що дізнався про проект рішення годину тому і ставиться до цього нормально. Він додав, що причини такої ініціативи обранців йому невідомі.
"Війну мені ніхто не оголошував, все роблять по-тихому", – додав очільник ради.
Нагадаємо, інформація про дострокове припинення повноважень Данильчука з'явилась у ЗМІ вранці. Інформації про звільнення передували повідомлення про те, що Олександр Данильчук "забув" задекларувати елітну нерухомість на мільйони доларів.
- 19:07 14 лютого Романтична статистика та щирі побажання: Як політики вітали з Днем Валентина
- 18:19 14 лютого Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника
- 18:19 14 лютого Україна суттєво зменшила імпорт товарів з Росії
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:40 14 лютого У Луганській області правоохоронець лишився допуску до держтаємниці через громадянство РФ
- 17:29 14 лютого Обухівські депутати назвали евакуацію українців з Китаю "новим Чорнобилем"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 15:05 14 лютого На Мюнхенській конференції склали план припинення війни на Донбасі
- 17:19 14 лютого У США розкритикували "мюнхенський план" завершення війни в Україні
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 14:20 14 лютого Кабмін звільнив одразу трьох заступників міністрів
- 13:16 14 лютого Українцям пояснили як зніматимуть показники і нараховуватимуть оплату за воду