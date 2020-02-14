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14 лютого 2020, 18:19 8

Голова Рівненської облради Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника

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14 лютого 2020, 18:19 8
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Голові Рівненської облради спробують висловити недовіру на найближчій сесії 13 березня. Проект цього рішення з’явився на сайті облради Рівного.  У відповідь Олександр Данильчук пропонує звільнити свого першого заступника, "свободівця" Олексія Бучинського.
На фото: Олексій Бучинський
Голові Рівненської облради спробують висловити недовіру на найближчій сесії 13 березня. Проект цього рішення з’явився на сайті облради Рівного.  У відповідь Олександр Данильчук пропонує звільнити свого першого заступника, "свободівця" Олексія Бучинського.

Голови фракцій "Батьківщина", "Свобода" та "Європейська солідарність" підписали подання про звільнення Данильчука, повідомив Суспільному голова фракції "Батьківщина" в Рівненській облраді Микола Кучерук, пише RegioNews.

"Подання зріло давно. Були претензії до роботи і до рішень голови, а тепер ще й цей фільм про незадекларовані ділянки (йдеться про розслідування журналістів 5 каналу про елітну нерухомість Данильчука – ред.) - прокоментував Микола Кучерук .- Для реєстрації проекту рішення треба мінімум 22 підписи обранців. А на сесії за недовіру, аби рішення прийняти, треба щонайменше 33 "за". В нашій раді набагато більше чесних людей, ніж 33, тому, я думаю, рішення буде".

У телефонному коментарі Суспільному голова облради Олександр Данильчук сказав, що дізнався про проект рішення годину тому і ставиться до цього нормально. Він додав, що причини такої ініціативи обранців йому невідомі.
"Війну мені ніхто не оголошував, все роблять по-тихому", – додав очільник ради.

Нагадаємо, інформація про дострокове припинення повноважень Данильчука з'явилась у ЗМІ вранці. Інформації про звільнення передували повідомлення про те, що Олександр Данильчук "забув" задекларувати елітну нерухомість на мільйони доларів.


#рівненська облрада
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