12:00  13 марта
В оккупированной Горловке 12 случаев коронавируса – Аваков
13:48  13 марта
Зеленский сменил состав СНБО
13:01  13 марта
Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 марта 2020, 13:34 2

Данильчук остается: депутаты не будут рассматривать отставку председателя ровенской облсовета

Читайте також
українською мовою
13 марта 2020, 13:34 2
Читайте також українською мовою
Депутаты исключили вопрос о недоверии председателю облсовета с повестки дня сессии
Фото: rivne.media
Депутаты исключили вопрос о недоверии председателю облсовета с повестки дня сессии

Только что на сессии Ровенского областного совета первый заместитель председателя Сергей Свисталюк внес предложение снять вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя облсовета Александра Данильчука, передает корреспондент RegioNews.

35 депутатов проголосовали "за", то есть, вопрос сняли с повестки дня. Несмотря на прогнозы, вопрос выражения недоверия председателю Ровенского облсовета рассматривать не будут.

Вместе с тем депутаты внесли в повестку дня вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя облсовета, "свободовца" Алексея Бучинского.

Напомним, сегодня, 13 марта, должна была начаться сессия ровенского облсовета, на которой должны были рассмотреть отставку председателя облсовета Александра Данильчука. Однако, непосредственно перед началом сессии здание "заминировал" аноним. Полицейские и спасатели взрывчатки не нашли и депутаты снова сошлись в зал.

Однако и со второй попытки депутаты не приступили к рассмотрению повестки дня. Председатель областного совета Александр Данильчук сказал, чтобы вывели из сессии двух экс-депутатов - это Владимир Ковальчук и Андрей Сайчук, которых лишили мандатов в декабре 2018 года. Чтобы Сайчук и Ковальчук покинули зал, вызвали спецназ.

С третьей попытки депутаты все же начали работать. Сессия продолжается.

Напомним, 13 марта в облсовете Ровно должны были рассматривать вопрос об отставке председателя облсовета Александра Данильчука. Проект этого решения обнародовали на сайте облсовета, но потом он исчез.

Зато сам Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского.

Между тем в Ровенском облсовете продолжаются перестановки: депутаты пяти фракций объединились в одну, а фракция "Европейская солидарность" сменила руководителя.

Ранее Александр Данильчук стал фигурантом скандала с незадекларированной землей и домом-дворцом стоимостью более 5 млн долларов.


облрада рівне
Минируют и выгоняют из зала: Ровенский облсовет не может начать сессию
13 марта 2020, 12:10
Телеведущий Гайдукевич может возглавить партию Порошенко на Ровенщине
10 марта 2020, 18:09
В Ровенской области чиновники разбазарили землю для участников АТО
27 февраля 2020, 17:03
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Виктор Таран
Вадим Денисенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком
13 марта 2020, 10:05
Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником
12 марта 2020, 19:47
Все публикации »
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »