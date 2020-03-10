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10 березня 2020, 18:09 8

Телеведучий Гайдукевич може очолити партію Порошенка на Рівненщині

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10 березня 2020, 18:09 8
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Екс-ведучий "5 каналу" Віталій Гайдукевич має очолити партійний осередок "ЄС" у Рівному
Фото: facebook.com
Екс-ведучий "5 каналу" Віталій Гайдукевич має очолити партійний осередок "ЄС" у Рівному

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела у Рівному.

Як очікується, відомий журналіст Гайдукевич займатиметься перезавантаженням осередку "Європейської солідарності" на Рівненщині та підготовкою до місцевих виборів у жовтні.

Сам Гайдукевич родом із Рівного, і добре знайомий з ситуацією в області, а також має авторитет серед місцевих активістів, журналістів та середнього класу.

Очевидно, цей фактор став визначальним для лідерів партії, які відрядили екс-ведучого порошенківського "5 каналу" на Рівненщину, щоб зібрати команду та підготувати партію до місцевих виборів.

Нагадаємо, позачергових парламентських виборах 2019 року партія колишнього Президента України Петра Порошенка посіла на Рівненщині лише 3 місце із результатом в 9,65% голосів.


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