Минируют и выгоняют из зала: Ровенский облсовет не может начать сессию
Об этом сообщает корреспондент RegioNews.
Сегодня, 13 марта, должна была начаться сессия ровенской облсовета, на которой должны были рассмотреть отставку председателя облсовета Александра Данильчука. Однако, непосредственно перед началом сессии здание "заминировал" аноним. Полицейские и спасатели взрывчатки не нашли и депутаты снова сошлись в зал.
Однако и со второй попытки депутаты не приступили к рассмотрению повестки дня. Председатель областного совета Александр Данильчук сказал, чтобы вывели из зала двух экс-депутатов - Владимира Ковальчука и Андрея Сайчука, которых лишили мандатов в декабре 2018.
Чиновников лишили депутатского мандата, однако по их словам они юридически имеют статус депутата Ровенского областного совета, так как выиграли все суды. Но решения окружной избирательной комиссии о том, чтобы вернуть им мандаты нет.
Они просили чтобы депутаты проголосовали за то, выгнать их из сессии или нет.
Однако, депутаты не могли проголосовать так как сессия еще не начата.
Наконец, чтобы Сайчук и Ковальчук покинули зал, вызвали спецназ.
Депутаты с третьей попытки пробуют работать.
Напомним, 13 марта в облсовете Ровно должны были рассматривать вопрос об отставке председателя облсовета Александра Данильчука. Проект этого решения обнародовали на сайте облсовета, но потом он исчез.
Зато сам Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского.
Между тем в Ровенском облсовете продолжаются перестановки: депутаты пяти фракций объединились в одну, а фракция "Европейская солидарность" сменила руководителя.
Ранее Александр Данильчук стал фигурантом скандала с незадекларированной землей и домом-дворцом стоимостью более 5 млн долларов.
- 14:10 13 марта Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
- 14:08 13 марта В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
- 13:48 13 марта Зеленский сменил состав СНБО
- 13:42 13 марта Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
- 13:40 13 марта Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко
- 13:38 13 марта В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин
- 13:05 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера