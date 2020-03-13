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13 марта 2020, 12:10 18

Минируют и выгоняют из зала: Ровенский облсовет не может начать сессию

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13 марта 2020, 12:10 18
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Сначала здание облсовета "заминировали", а теперь глава "воюет" с экс-депутатами
Фото: Ровенский областной совет
Сначала здание облсовета "заминировали", а теперь глава "воюет" с экс-депутатами

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Сегодня, 13 марта, должна была начаться сессия ровенской облсовета, на которой должны были рассмотреть отставку председателя облсовета Александра Данильчука. Однако, непосредственно перед началом сессии здание "заминировал" аноним. Полицейские и спасатели взрывчатки не нашли и депутаты снова сошлись в зал.

Однако и со второй попытки депутаты не приступили к рассмотрению повестки дня. Председатель областного совета Александр Данильчук сказал, чтобы вывели из зала двух экс-депутатов - Владимира Ковальчука и Андрея Сайчука, которых лишили мандатов в декабре 2018.

Чиновников лишили депутатского мандата, однако по их словам они юридически имеют статус депутата Ровенского областного совета, так как выиграли все суды. Но решения окружной избирательной комиссии о том, чтобы вернуть им мандаты нет.

Они просили чтобы депутаты проголосовали за то, выгнать их из сессии или нет.
Однако, депутаты не могли проголосовать так как сессия еще не начата.

Наконец, чтобы Сайчук и Ковальчук покинули зал, вызвали спецназ.

Депутаты с третьей попытки пробуют работать.

Напомним, 13 марта в облсовете Ровно должны были рассматривать вопрос об отставке председателя облсовета Александра Данильчука. Проект этого решения обнародовали на сайте облсовета, но потом он исчез.

Зато сам Данильчук зарегистрировал проект решения об увольнении своего заместителя, свободовца Алексея Бучинского.

Между тем в Ровенском облсовете продолжаются перестановки: депутаты пяти фракций объединились в одну, а фракция "Европейская солидарность" сменила руководителя.

Ранее Александр Данильчук стал фигурантом скандала с незадекларированной землей и домом-дворцом стоимостью более 5 млн долларов.


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