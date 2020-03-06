Стали відомі прізвища можливих очільників "Слуги народу” на Рівненщині

У Києві розглядають трьох можливих кандидатів на пост голови правлячої партії у Рівненській області

Фото: facebook

У Києві розглядають трьох можливих кандидатів на пост голови правлячої партії у Рівненській області

За інформацією джерел RegioNews "слуги” обирають між рівненським підприємцем Ігорем Хомичем, прес-секретарем голови Рівненської ОГА Олександром Поліщуком та головним КВНщиком області Юрієм Ліпським.

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А зі сторінки Юрія Ліпінського на facebook стало відомо, що його призначили керівником штабу Рівненської обласної організації політичної партії "Слуга Народу".

"Мене офіційно обрано. Я усвідомлюю всю відповідальність та важливість цієї посади та обіцяю докладати максимум зусиль в процесі роботи. Я горджусь бути частиною такої потужної команди та буду робити все можливе, щоб вона зміцнювалась на благо Рівненщини і України!" - написав він.