Троє загиблих і пошкоджені будинки: наслідки обстрілу Івано-Франківська
В Івано-Франківську внаслідок атаки БпЛА ввечері 11 жовтня загинули троє людей, ще одна особа порена
Про це повідомили голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.
Також зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків і комерційних приміщень.
За словами Онищук, звернення щодо руйнувань продовжують надходити. Фахівці обстежують території та встановлюють масштаби пошкоджень.
Жителі області, чиє майно постраждало внаслідок ворожих атак, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету в межах Комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022–2026 роки.
Для консультації щодо оформлення допомоги можна звернутися до департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА за телефоном: (0342) 75-24-67.
Нагадаємо, у селищі Пісочин на Харківщині внаслідок масованого ракетного удару РФ загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Щонайменше 22 людини постраждали.