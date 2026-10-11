Російський дрон ударив по вантажівці на Харківщині: загинув водій, є поранений
У Богодухівському районі Харківської області внаслідок російської атаки загинув водій вантажівки сільськогосподарського підприємства. Ще одна людина постраждала
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 10:20 російські військові вдарили безпілотником типу "Молнія" поблизу села Чорноглазівка Богодухівського району.
Унаслідок влучання вантажний автомобіль агропідприємства загорівся. Водій загинув, ще один чоловік зазнав поранень.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Нагадаємо, що російські війська 11 жовтня атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Удар прийшовся по Немишлянському району міста.