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10 жовтня 2026, 16:38

Російський реактивний БпЛА вперше долетів до Львова: що відомо

10 жовтня 2026, 16:38
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Ілюстративне фото: РИА Новости
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Вранці 10 жовтня російський реактивний безпілотник проник у повітряний простір Львова

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

О 7:19 Повітряні сили попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку Винників і Львова. Згодом військові уточнили, що дрон прямує до Львова.

Приблизно в цей час Андрій Садовий також повідомив про ворожий безпілотник, який рухався в бік міста. О 7:23 міський голова підтвердив, що дрон уже перебував у повітряному просторі Львова.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький поінформував про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше він повідомив, що безпілотник збили неподалік міста.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав, руйнувань також не зафіксували.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях.

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