У Києві вже семеро постраждалих унаслідок атаки РФ: троє – у тяжкому стані

Фото: ДСНС Києва

В Оболонському районі Києва кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до семи

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, п'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, троє з них – у тяжкому стані.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

За даними ДСНС, виникли 3 осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м.

Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда.

На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вдень 10 жовтня в Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Було відомо про чотирьох постраждалих.