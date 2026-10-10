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10 жовтня 2026, 17:09

У Києві вже семеро постраждалих унаслідок атаки РФ: троє – у тяжкому стані

10 жовтня 2026, 17:09
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Фото: ДСНС Києва
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В Оболонському районі Києва кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до семи

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, п'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, троє з них – у тяжкому стані.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

За даними ДСНС, виникли 3 осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м.

Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда.

На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вдень 10 жовтня в Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Було відомо про чотирьох постраждалих.

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