Трое погибших и поврежденные дома: последствия обстрела Ивано-Франковска

Фото: Facebook/Руслан Марцинков

В Ивано-Франковске в результате атаки БпЛА вечером 11 октября погибли три человека, еще один ранен

Об этом сообщили глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук и мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews .

Также зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов и коммерческих помещений.

По словам Онищук, обращения по поводу разрушений продолжают поступать. Специалисты обследуют территории и устанавливают масштабы повреждений.

Жители области, чье имущество пострадало в результате вражеских атак, могут получить денежную помощь из областного бюджета в рамках Комплексной программы социальной защиты населения Ивано-Франковской области на 2022-2026 годы.

Для консультации по оформлению помощи можно обратиться в департамент социальной политики Ивано-Франковской ОГА по телефону: (0342) 75-24-67.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ по пригороду Харькова погибли три человека: 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина. По меньшей мере, 22 человека пострадали.