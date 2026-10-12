Ракета влучила в магазин на Харківщині: загинули троє людей, серед них підліток
У Пісочині на Харківщині внаслідок ракетного удару РФ загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка
Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС, передає RegioNews.
Щонайменше 22 людини постраждали, серед них – двоє дітей.
Одне з влучань зафіксували в будівлю магазину. Внаслідок удару виникла пожежа площею 300 кв. м.
Підрозділи ДСНС ліквідували займання.
На місці працювали рятувальники, сапери, кінологи, медики, волонтери та правоохоронці. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.
Нагадаємо, у Богодухівському районі Харківської області внаслідок російської атаки загинув водій вантажівки сільськогосподарського підприємства. Ще одна людина постраждала.
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