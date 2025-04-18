В Івано-Франківську серед білого дня велосипедист пограбував жінку

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Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру зловмиснику, який вчинив грабіж в Івано-Франківську

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 17 квітня.

35-річна жінка повідомила, що в самому центрі міста невідомий чоловік, під'їхавши на велосипеді, раптово вихопив з її рук мобільний телефон і втік у невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Коломийського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Одразу після пограбування чоловік поїздом вирушив до Коломиї. Однак на вокзалі його вже чекали правоохоронці. Під час затримання зловмисник чинив опір.

Слідчі повідомили грабіжнику про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік пограбував жінку, яка впала з велосипеда.

Раніше повідомлялося, що в Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.