14:10  18 квітня
Напад на журналіста Макарова: поліція активно працює над версіями
13:29  18 квітня
В Україні офіційно продовжено мобілізацію і воєнний стан
05:45  18 квітня
За тиждень у Харкові народилося 55 малюків
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2025, 13:50

В Івано-Франківську серед білого дня велосипедист пограбував жінку

18 квітня 2025, 13:50
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Прикарпаття оголосили підозру зловмиснику, який вчинив грабіж в Івано-Франківську

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 17 квітня.

35-річна жінка повідомила, що в самому центрі міста невідомий чоловік, під'їхавши на велосипеді, раптово вихопив з її рук мобільний телефон і втік у невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Коломийського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Одразу після пограбування чоловік поїздом вирушив до Коломиї. Однак на вокзалі його вже чекали правоохоронці. Під час затримання зловмисник чинив опір.

Слідчі повідомили грабіжнику про підозру. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік пограбував жінку, яка впала з велосипеда.

Раніше повідомлялося, що в Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вокзал Івано-Франківськ поліція грабіж телефон велосипед жінка
Схопив посеред вулиці та заштовхав в авто: на Закарпатті чоловік викрав колишню дружину
17 квітня 2025, 23:55
Наркотики в іграшках та одязі: на Рівненщині затримали наркодилерку
17 квітня 2025, 22:50
Обіцяли фотосесії, а вимагали – інтимні послуги: в Києві затримали чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном
17 квітня 2025, 18:55
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Напад на журналіста Макарова: поліція активно працює над версіями
18 квітня 2025, 14:10
Багатоповерхівки та приватні будинки: росіяни атакували Донеччину, є загиблі
18 квітня 2025, 14:05
В Україні офіційно продовжено мобілізацію і воєнний стан
18 квітня 2025, 13:29
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 98, троє – у критичному стані
18 квітня 2025, 12:48
Захисники Сумщини розбомбили ворожі бліндажі й укриття з росіянами: відео
18 квітня 2025, 12:45
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
18 квітня 2025, 12:38
У Луцьку троє чоловіків організували підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну
18 квітня 2025, 11:59
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
18 квітня 2025, 11:46
Україна отримала понад 100 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця
18 квітня 2025, 11:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »