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13 березня 2025, 09:57

За розбійний напад на пенсіонерку чоловік сяде на 10 років

13 березня 2025, 09:57
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фото: Національна поліція
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У Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася в липні 2024 року у Бориспільському районі.

У місті Переяслав зловмисник проник до будинку 65-річної жінки та, погрожуючи ножем, заволодів її майном: сумкою з грошима та особистими речами. Про подію до поліції повідомила донька постраждалої.

Під час проведення розшукових заходів правоохоронці Бориспільського управління поліції виявили та затримали фігуранта, неподалік міської лікарні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану.

Суд призначив зловмиснику покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Києві водій побив інспекторку з паркування. Тепер йому може загрожувати ув'язнення.

Раніше на Рівненщині затримали чоловіка, який напав на людину з ножем.

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