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17 квітня 2025, 18:55

Обіцяли фотосесії, а вимагали – інтимні послуги: в Києві затримали чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном

17 квітня 2025, 18:55
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Фото: Нацполіція
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У столиці затримали чоловіка, який вербував жінок для "роботи" за кордоном. Проте ця "робота" виявлялась не тим, що було обіцяно на початку

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці правоохоронці викрили 50-річного чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном. Він шукав жінок в скрутному матеріальному стані та пропонував роботу в Європі- участь у відвертих фотосесіях.

Дівчатам обіцяли зарплату від 7 до 10 тисяч євро на місяць, з яких "роботодавець" отримував відсоток. Проте коли дівчата вже приїздили за кордон - їм казали, що крім фотосесій вони повинні надавати ще послуги інтимного характеру.

Правоохоронці задокументували ситуацію з 28-річною киянкою, яка у квітні цього року вирушила потягом до однієї зі столиць Європи. Правоохоронці висадили потерпілу у Польщі та повернули до України, а зловмисника затримали за його місцем мешкання.

Чоловіку повідомили про підозру у торгівлі людьми, йому загрожує до 12-ти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових. Його визнали винним в сутенерстві та створенні борделю. Проте йому присудили іспитовий термін на рік. При цьому 908 тисяч гривень внесеної за нього застави піде на потреби українських захисників.

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