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18 апреля 2025, 13:50

В Ивано-Франковске среди бела дня велосипедист ограбил женщину

18 апреля 2025, 13:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полицейские Прикарпатья объявили подозрение злоумышленнику, совершившему грабеж в Ивано-Франковске

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 17 апреля.

35-летняя женщина сообщила, что в самом центре города неизвестный мужчина, подъехав на велосипеде, внезапно выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Коломыйского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Сразу после ограбления мужчина на поезде отправился в Коломыю. Однако на вокзале его уже ждали правоохранители. Во время задержания злоумышленник сопротивлялся.

Следователи сообщили грабителю о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Ровенской области мужчина ограбил женщину, которая упала с велосипеда.

Ранее сообщалось, что в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.

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вокзал Ивано-Франковск полиция грабеж телефон велосипед женщина
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