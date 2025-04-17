19:58  17 квітня
Росіяни масово конфіскують квартири в Маріуполі: що відомо
19:09  17 квітня
У Полтаві зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі, серед них – дитина
18:20  17 квітня
На Сумщині підлітки напали на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 23:55

Схопив посеред вулиці та заштовхав в авто: на Закарпатті чоловік викрав колишню дружину

17 квітня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді жінку викрали прямо біля багатоповерхівки. Виявилось, що викрадач - її колишній чоловік

Відео з камер спостереження опублікував депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, передає RegioNews.

На кадрах, які опублікував депутат, видно, що у двір багатоповерхового будинку заїхала автівка. Потім з машини вийшов чоловік і силою заштовхав у транспорт жінку, яка проходила повз.

Як розповіли правоохоронці, поліцію викликав свідок. Він намагався зупинити авто, але машина вже поїхала в невідомому напрямку. Сама жінка скоро змогла на ходу вискочити з машини. Внаслідок цього вона травмувала руку.

Як з'ясувалось, викрадачем був її колишній чоловік. Він намагався викрасти її, щоб з'ясувати стосунки, адже вони розлучились лише нещодавно.

"Поліцейські оглянули записи з відеокамер спостереження на прилеглих територіях та орієнтували на пошуки фігуранта наряди поліції. В результаті зловмисника оперативно розшукали. Його затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі столиці викрали чоловіка прямо посеред вулиці. У соцмережах з'явились кадри, де невідомі, які приховували обличчя за балаклавами, силою посадили його в автівку та поїхали у невідомому напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
викрадення поліція затримання
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
На Херсонщині окупанти вбили двох працівників дорожньої служби, — ОВА
18 квітня 2025, 00:15
Обіцяв "державну допомогу": на Житомирщині 18-річний хлопець викрав гроші через соцмережі
17 квітня 2025, 23:45
Великодня новинка: Нацбанк представив монету-писанку
17 квітня 2025, 23:39
Зеленський звільнив Мрочка з посади начальника Херсонської МВА
17 квітня 2025, 23:03
Наркотики в іграшках та одязі: на Рівненщині затримали наркодилерку
17 квітня 2025, 22:50
Росіяни обстріляли рятувальників на Сумщині: пошкоджено автомобіль
17 квітня 2025, 22:18
На Харківщині окупанти вдарили по 9-поверхівці: з'явились фото наслідків
17 квітня 2025, 22:15
Синоптики обіцяють до +24°: прогноз погоди на 18 квітня
17 квітня 2025, 21:55
Китай продає Росії артилерію та порох - Зеленський
17 квітня 2025, 21:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »