Фото: Нацполіція

В Ужгороді жінку викрали прямо біля багатоповерхівки. Виявилось, що викрадач - її колишній чоловік

Відео з камер спостереження опублікував депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, передає RegioNews.

На кадрах, які опублікував депутат, видно, що у двір багатоповерхового будинку заїхала автівка. Потім з машини вийшов чоловік і силою заштовхав у транспорт жінку, яка проходила повз.

Як розповіли правоохоронці, поліцію викликав свідок. Він намагався зупинити авто, але машина вже поїхала в невідомому напрямку. Сама жінка скоро змогла на ходу вискочити з машини. Внаслідок цього вона травмувала руку.

Як з'ясувалось, викрадачем був її колишній чоловік. Він намагався викрасти її, щоб з'ясувати стосунки, адже вони розлучились лише нещодавно.

"Поліцейські оглянули записи з відеокамер спостереження на прилеглих територіях та орієнтували на пошуки фігуранта наряди поліції. В результаті зловмисника оперативно розшукали. Його затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі столиці викрали чоловіка прямо посеред вулиці. У соцмережах з'явились кадри, де невідомі, які приховували обличчя за балаклавами, силою посадили його в автівку та поїхали у невідомому напрямку.