Наркотики в іграшках та одязі: на Рівненщині затримали наркодилерку
Правоохоронці Рівненської області затримали жінку, яка займалася збутом наркотиків через поштові відправлення
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що зловмисницею виявилася 31-річна рівнянка. Поліцейські встановили, що жінка в орендованому приміщенні фасувала та пакувала наркотичні засоби й психотропні речовини, які у подальшому відправляла клієнтам через логістичні компанії.
15 квітня працівники поліції викрили наркодилерку, яка збиралася надіслати у 22 посилках 25 пакетиків із психотропами.
Крім того, днями, правоохоронці задокументували два факти отримання 20-ти та 38-річним жителями регіону її поштових відправлень: канабіс вагою 40 грамів знаходився у дитячій іграшці, а 5 грамів метамфетаміну – в одязі.
Поліцейські провели у жінки санкціоновані обшуки під час яких виявили та вилучили:
- 440 грамів амфетаміну;
- 370 грамів "альфа-PVP";
- 240 грамів мефедрону;
- 20 грамів канабісу;
- 332 пігулки "МДМА";
- пристрій для вживання канабісу;
- мобільні телефони;
- 40 сім-карт;
- 30 упаковок стартових пакетів мобільних операторів;
- електронні ваги;
- пакувальну продукцію, тощо.
Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить майже півтора мільйона гривень.
Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою.
Нагадаємо, на Миколаївщині наркоторговець ховав психотропи у продуктах.
Раніше у Києві викрили групу злочинців, яка постачала метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.