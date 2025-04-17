Наркотики в іграшках та одязі: на Рівненщині затримали наркодилерку

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Правоохоронці Рівненської області затримали жінку, яка займалася збутом наркотиків через поштові відправлення

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисницею виявилася 31-річна рівнянка. Поліцейські встановили, що жінка в орендованому приміщенні фасувала та пакувала наркотичні засоби й психотропні речовини, які у подальшому відправляла клієнтам через логістичні компанії.

15 квітня працівники поліції викрили наркодилерку, яка збиралася надіслати у 22 посилках 25 пакетиків із психотропами.

Крім того, днями, правоохоронці задокументували два факти отримання 20-ти та 38-річним жителями регіону її поштових відправлень: канабіс вагою 40 грамів знаходився у дитячій іграшці, а 5 грамів метамфетаміну – в одязі.

Поліцейські провели у жінки санкціоновані обшуки під час яких виявили та вилучили:

440 грамів амфетаміну;

370 грамів "альфа-PVP";

240 грамів мефедрону;

20 грамів канабісу;

332 пігулки "МДМА";

пристрій для вживання канабісу;

мобільні телефони;

40 сім-карт;

30 упаковок стартових пакетів мобільних операторів;

електронні ваги;

пакувальну продукцію, тощо.

Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить майже півтора мільйона гривень.

Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою.

Нагадаємо, на Миколаївщині наркоторговець ховав психотропи у продуктах.

Раніше у Києві викрили групу злочинців, яка постачала метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.