Хотів допомогти, а натомість пограбував: на Рівненщині поліція впіймала злодія

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У середу, 12 березня, гощанські поліцейські оперативно викрили та затримали зловмисника, який вкрав у жінки сумочку

Про це розповіли в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 52-річна жителька села Тучин втратила рівновагу та впала з велосипеду. В цей час повз неї проходив чоловік, який запропонував велосипедистці допомогу. Однак вона відмовилася, а він натомість поцупив її сумочку.

Разом із сумочкою жінка втратила мобільний телефон та гроші.

Поліцейським вдалося наздогнати та затримати 31-річного раніше судимого жителя Хмельниччини.

Правоохоронці вилучили в нього мобільний телефон, гаманець та сумочку.

Фігурант пояснив поліцейським, що скоїв крадіжку, щоби віддати борг.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст.185 КК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, у Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.