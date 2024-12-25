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25 грудня 2024, 14:05

Рятувальники ліквідували наслідки ракетної атаки на Франківщині

25 грудня 2024, 14:05
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Сьогодні вранці, 25 грудня, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували більше 100 рятувальників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

На щастя, загиблих і постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає. На місці події працювали 114 надзвичайників та 36 одиниць спецтехніки.

"Рятувальники оперативно ліквідовували пожежі спричинені обстрілом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що через обстріли населені пункти в Івано-Франківській області залишилися без світла.

РФ війна ліквідація пожежа обстріли інфраструктура рятувальники Івано-Франківська область атака
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