фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Сьогодні вранці, 25 грудня, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку ліквідували більше 100 рятувальників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

На щастя, загиблих і постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає. На місці події працювали 114 надзвичайників та 36 одиниць спецтехніки.

"Рятувальники оперативно ліквідовували пожежі спричинені обстрілом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що через обстріли населені пункти в Івано-Франківській області залишилися без світла.