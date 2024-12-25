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25 грудня 2024, 10:29

Ракетна атака на Прикарпаття: в Івано-Франківській області без світла залишились кілька населених пунктів

25 грудня 2024, 10:29
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В Івано-Франківській області через ранкову атаку російської армії були знеструмлені кілька населених пунктів. У самому обласному центрі була оголошена повітряна тривога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Івано-Франківської обласної ради Світлана Онищук, передає RegioNews. За її словами, частина Прикарпаття внаслідок ракетних обстрілів була знеструмлена, але згодом енергетики відновили електропостачання.

"Завдяки злагодженій роботі енергетиків наразі всі споживачі заживлені, відключень електропостачання в області немає!" – написала голова облради.

Цю інформацію підтвердили в Telegram-каналі "Прикарпаттяобленерго". За інформацією енергетиків, мали місце аварійні вимкнення ЛЕП 35 (110) кВ.

"Було обмежено електропостачання в десятках населених пунктах області. Оперативно вдалося пере заживити споживачів, наразі всі зі світлом", – розповіли в "Прикарпаттяобленерго".

Своєю чергою, у Калуші внаслідок ранкової атаки РФ відсутнє водопостачання. Як повідомив голова Калуської громади Андрій Найда, величезні перебої з електроживленням.

"На щастя, у нашій громаді більш-менш усе спокійно. Єдине — що є величезні перебої з електроживленням. Нещодавно не було живлення по цілій громаді", — сказав Найда.

Він додав, що у медичних закладах міста та у Калуській енергетичній компанії запустили генератори.

"Наразі поки що залишаються без живлення наші очисні споруди, підживлювальний насос на "Констанзі". Відповідно, поки не будуть запущені очисні споруди, ми не можемо запускати воду. Сподіваюся, ця ситуація швидко врегулюється", – підсумував голова Калуської громади.

Івано-Франківська область енергетика обстріли електроенергія
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