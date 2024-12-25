На Донеччині під повторний ворожий обстріл потрапили рятувальники
На Донеччині рятувальники під час ліквідації пожежі потрапили під повторний обстріл
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Обстріл стався вчора, 24 грудня. Російські окупанти вдарили по житловому сектору селища Удачне Покровського району. Загорівся житловий будинок і дві господарчі споруди на території одного з приватних домоволодінь.
Рятувальники локалізували пожежу, площею 160 кв.м, однак через повторний обстріл були змушені тимчасово зупинити роботу.
Нагадаємо, раніше у ДСНС показали фото пожежі на Кіровоградщині, яка виникла внаслідок російської атаки.
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