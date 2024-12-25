11:15  25 декабря
Директора закрытых и уничтоженных украинских аэропортов получают миллионные зарплаты, — СМИ
12:13  25 декабря
Появилось видео момента ракетного удара по Кривому Рогу
17:03  24 декабря
Убийство тренера в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2024, 14:05

Спасатели ликвидировали последствия ракетной атаки на Франковщине

25 декабря 2024, 14:05
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром, 25 декабря, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. В результате обстрела возник пожар, который ликвидировали более 100 спасателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

К счастью, погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. На месте происшествия работали 114 чрезвычайников и 36 единиц спецтехники.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожары, вызванные обстрелом", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбила 113 вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов населенные пункты в Ивано-Франковской области остались без света.

РФ война ликвидация пожар обстрелы инфраструктура спасатели Ивано-Франковская область атака
Оккупанты атаковали Харьков 12 ракетами: били по котельным, ТЭЦ и энергообъектам
25 декабря 2024, 12:30
В Донецкой области под повторный вражеский обстрел попали спасатели
25 декабря 2024, 11:07
В ГСЧС показали фото пожара на Кировоградщине, который возник в результате российской атаки
25 декабря 2024, 10:46
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В лесополосе вблизи Полтавы нашли арсенал боеприпасов
25 декабря 2024, 15:53
Российские войска ударили по селу возле Купянска: погибла женщина
25 декабря 2024, 15:45
Россияне из танка обстреляли детсад в Херсонской области
25 декабря 2024, 15:25
Риски энергетического развала: что грозит Украине после последних атак?
25 декабря 2024, 15:19
Ракетные удары по Харькову и окрестностям: правоохранители показали кадры с места событий
25 декабря 2024, 15:00
Пропаганда через образование: Россия вывозит украинских школьников в свои университеты
25 декабря 2024, 14:56
На трассе в Запорожье легковушка врезалась в грузовик: погибла женщина
25 декабря 2024, 14:33
Силы ПВО уничтожили более 100 ракет и "шахедов", которыми РФ атаковала Украину на Рождество
25 декабря 2024, 13:30
Житель Сумщины ограбил учительницу в пункте несокрушимости
25 декабря 2024, 13:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »