фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Сегодня утром, 25 декабря, российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. В результате обстрела возник пожар, который ликвидировали более 100 спасателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

К счастью, погибших и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. На месте происшествия работали 114 чрезвычайников и 36 единиц спецтехники.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожары, вызванные обстрелом", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбила 113 вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов населенные пункты в Ивано-Франковской области остались без света.