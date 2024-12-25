У ДСНС показали фото пожежі на Кіровоградщині, яка виникла внаслідок російської атаки

фото: ДСНС

У Кіровоградській області внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі виникла пожежа у складському приміщенні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

У рятувальному відомстві зазначили, що горів дах, внутрішнє оздоблення стін та стелі будівлі на площі 100 м кв.

Вогнеборці ДСНС локалізували пожежу, наразі триває ліквідація загоряння. Люди внаслідок падіння уламків та пожежі не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог використав для атаки приблизно 70 ракет та 100 дронів.