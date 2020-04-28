На Прикарпатті 49 летальних випадки від COVID-19, помер 30-річний священник

Два летальних випадки виявлено за останню добу

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Два летальних випадки виявлено за останню добу

Впродовж доби підтверджено 21 новий випадок захворювання на коронавірус, дітей серед них немає, зауважив під час брифінгу голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 56 осіб. В області коронавірусом інфіковано 783 особи.

"На жаль, від коронавірусу продовжують помирати люди. За останню добу у двох померлих тестуванням підтверджено COVID-19", - зауважує голова.

Результати отримали після смерті пацієнтів. Мова про двох жителів Івано-Франківська. Один із них пенсіонер віком 74 роки. Інший - священник віком 30-ти років. За період епідемії в області 49 осіб померли.

У 170 медичних працівників підтверджено коронавірус. 54 з них - в Івано-Франківську, 116 - у районних медичних закладах.

В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.