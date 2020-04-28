В Івано-Франківську створили ресурс для підтримки місцевих товаровиробників

Кампанія "Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!" спрямована на підтримку локальних виробників товарів в умовах карантину

Фото: Руслан Марцінків

Кампанія "Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!" спрямована на підтримку локальних виробників товарів в умовах карантину

На сайті http://market.mvk.if.ua/ зібрані пропозиції від 65 місцевих виробників. Підприємцям пропонують скористатися цим інструментом.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Карантин – дуже важкий час для наших підприємців, особливо для малого та середнього бізнесу. Раніше ми зменшили податкове навантаження на наших підприємців, тепер запускаємо акцію на їх підтримку. Від сьогодні запускаємо сайт, на якому буде зібрано всі пропозиції від наших місцевих виробників. Товари заносять на сайт самі виробники по галузях, які також можна додавати. В тому числі – крафтові вироби", - йдеться в дописі мера.

Для розміщення оголошення треба надати коротку інформацію про власну справу та контактні дані. Після реєстрації підприємець заходить на сторінку під своїм логіном та паролем, додає товар, заповнює інформацію про себе та додає фото.

"Наше завдання – надати мешканцям міста більше інформації про наші продукти, їх ціну та де можна придбати. І все це – в одному місці", - зауважує мер.

У великих торгівельних мережах будуть спеціальні наліпки на цінниках з позначками місцевого виробника - "Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!".

Аналогічну акцію уже запровадили у Львові, створили перелік місцевих виробників. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу.