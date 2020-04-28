09:34  28 квітня
В Україні 9410 хворих коронавірусом, 992 пацієнти одужали
10:40  28 квітня
Півмільйонні премії за "відкат": управлінці зони відчуження хотіли жити "красиво"
11:00  28 квітня
На Луганщині затримали терористів "ЛНР", причетних до підриву шести мостів
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 12:53 10

В Івано-Франківську створили ресурс для підтримки місцевих товаровиробників

Читайте также
на русском языке
28 квітня 2020, 12:53 10
Читайте также на русском языке
Кампанія "Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!" спрямована на підтримку локальних виробників товарів в умовах карантину
Фото: Руслан Марцінків
Кампанія "Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!" спрямована на підтримку локальних виробників товарів в умовах карантину

На сайті http://market.mvk.if.ua/ зібрані пропозиції від 65 місцевих виробників. Підприємцям пропонують скористатися цим інструментом.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Карантин – дуже важкий час для наших підприємців, особливо для малого та середнього бізнесу. Раніше ми зменшили податкове навантаження на наших підприємців, тепер запускаємо акцію на їх підтримку. Від сьогодні запускаємо сайт, на якому буде зібрано всі пропозиції від наших місцевих виробників. Товари заносять на сайт самі виробники по галузях, які також можна додавати. В тому числі – крафтові вироби", - йдеться в дописі мера.

Для розміщення оголошення треба надати коротку інформацію про власну справу та контактні дані. Після реєстрації підприємець заходить на сторінку під своїм логіном та паролем, додає товар, заповнює інформацію про себе та додає фото.

"Наше завдання – надати мешканцям міста більше інформації про наші продукти, їх ціну та де можна придбати. І все це – в одному місці", - зауважує мер.

У великих торгівельних мережах будуть спеціальні наліпки на цінниках з позначками місцевого виробника - "Купуємо івано-франківське – підтримуємо своє!".

Аналогічну акцію уже запровадили у Львові, створили перелік місцевих виробників. Кампанія "Зроблено у Львові" спрямована на підтримку місцевого бізнесу.


карантин бізнес Івано-Франківськ Прикарпаття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ назвало умову відкриття продовольчих ринків
28 квітня 2020, 11:40
МОЗ очікує новий спалах коронавірусу через тиждень
28 квітня 2020, 09:13
Майже 280 тисяч ФОПів залишилися без роботи
27 квітня 2020, 18:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
PR-аси місцевого розливу: як сумські політики шукають дешевої популярності
28 квітня 2020, 12:00
Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом
27 квітня 2020, 18:03
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »