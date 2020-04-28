Чиновник Мінооборони "прокрутив" оборудку з мастилом на мільйон гривень

На Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України

На Дніпропетровщині викрили незаконну схему привласнення державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України

Протягом 2015-2017 років між Міністерством оборони України, в особі керівника одного з центральних управлінь Збройних Сил України у Києві, та комерційною структурою Кривого Рогу було укладено низку договорів, пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Комерсантам була надана "протекція" у межах угод на постачання мастильних засобів на загальну суму понад 33 млн грн, що виготовляються підрядником за власними технічними умовами.

Правоохоронці задокументували, що комерсанти поставили до Збройних Сил України мастильні матеріали суттєво нижчої категорії якості, ніж вказано в умовах закупівлі, й відповідно значно дешевші.

Незважаючи на невідповідність умов якості продукції, постачальники внесли до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про реальну вартість матеріалів.

Встановлено, що тільки у межах виконання однієї із угод комерсанти завдали державним інтересам збитки у розмірі більш ніж один мільйон гривень, що підтверджено відповідними експертизами.

Під час проведення обшуків у високопосадовця ЗСУ та керівництва комерційної структури правоохоронці вилучили додаткові речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження представнику Збройних Сил України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а керівнику комерційної структури – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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