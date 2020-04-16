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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
16 квітня 2020, 14:48 12

На Прикарпатті смертність від COVID-19 складає 26,7% від показника в Україні

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16 квітня 2020, 14:48 12
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В Івано-Франківській області 31 летальний випадок від коронавірусу, в Україні - 116
Фото з відкритих джерел
В Івано-Франківській області 31 летальний випадок від коронавірусу, в Україні - 116

За добу від COVID-19 в Івано-Франківській області померли четверо пацієнтів, повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

В Івано-Франківській області зафіксовано 401 випадок інфікування, серед них 31 летальний випадок, розповів т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Учора в області фіксували коронавірус у 27 померлих осіб. Станом на сьогодні, 16 квітня, померли ще четверо осіб із Івано-Франківська, Рожнятівського та Тисменицького районів.

84 випадки захворювання виявили серед медичних працівників. З них 32 лікарі, 39 - це середній медичний персонал, 13 - молодший.

Із підозрою на COVID-19 в медзакладах області перебуває 46 осіб. 18 осіб одужали.

Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Четвер, 16 квітня 2020 р.

Станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб. 186 українців одужали, 116 померли. Захворювання коронавірусом підтвердили у 104 медичних працівників та 29 дітей. До лікарень потрапили 87 осіб, з них троє дітей і 12 медичних працівників.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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коронавірус Івано-Франківськ Прикарпаття смерті
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