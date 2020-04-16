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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 14:48 13

На Прикарпатье смертность от COVID-19 составляет 26,7% от показателя в Украине

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16 апреля 2020, 14:48 13
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В Ивано-Франковской области 31 летальный случай от коронавируса, в Украине - 116
Фото из открытых источников
В Ивано-Франковской области 31 летальный случай от коронавируса, в Украине - 116

За сутки от COVID-19 в Ивано-Франковской области умерли четверо пациентов, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

В Ивано-Франковской области зафиксирован 401 случай инфицирования, среди них 31 летальный случай, рассказал в.и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Вчера в области фиксировали коронавирус у 27 умерших. По состоянию на сегодня, 16 апреля, скончались еще четверо человек из Ивано-Франковска, Рожнятовского и Тисменицкого районов.

84 случая заболевания обнаружили среди медицинских работников. Из них 32 врача, 39 - это средний медицинский персонал, 13 - младший.

С подозрением на COVID-19 в медучреждениях области находится 46 человек. 18 человек выздоровели.

По состоянию на 16 апреля в Украине количество заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек. 186 украинцев выздоровели, 116 умерли. Заболевания коронавирусом подтвердили в 104 медицинских работников и 29 детей. В больницы попали 87 человек, из них трое детей и 12 медицинских работников.

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коронавирус Ивано-Франковск Прикарпатье смерти
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