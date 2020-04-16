У Києві за добу коронавірусом захворіли 32 особи, одна людина померла

Станом на 16 квітня у Києві виявили 32 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19

Фото: КМДА

Станом на 16 квітня у Києві виявили 32 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Загалом у столиці кількість хворих зросла до 644 підтверджених випадків. За словами кличка, Захворіли 11 жінок віком від 29 до 80 років, 20 чоловіків віком від 19 до 60 років та 2-річна дівчинка.

Ще одна людина померла. До лікарень було госпіталізовано 3 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Найбільше хворих за добу виявили у Дарницькому районі (9), за ним іде Дніпровський, де виявили 8 випадків, ще 4 осіб захворіли у Печерському районі.

3 випадки зафіксували в Шевченкiвському районі міста, по 2 - в Святошинському, Голосіївському та Оболонському, і по одному випадку захворювання виявили в Солом’янському та Деснянському районах.

Кличко також уточнив інформацію про ситуацію в міській клінічній лікарні №6, у якій, за даними деяких ЗМІ, зафіксовано спалах коронавірусу серед медичного персоналу.

За словами Кличка, у лікарні захворіли коронавірусом 15 лікарів, більшість з них перебувають на самоізоляції під контролем лікарів, медзаклад продовжує роботу.

Він додав, що на самоізоляції загалом перебувають 179 медиків, які контактували з хворими пацієнтами.

Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб.

У Київській області офіційно підтвердили 234 випадки, в Житомирській - 28 хворих на COVID-19.

Ще 5 хворих коронавірусом виявили у Збройних Силах України.