Прикарпаття: 356 інфікованих, від COVID-19 помер сільський голова

Помер сільський голова приміського села Братківці, де громада прийняла рішення приєднатися до Івано-Франківської ОТГ

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Помер сільський голова приміського села Братківці, де громада прийняла рішення приєднатися до Івано-Франківської ОТГ

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Сьогодні, 15 квітня зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців Тисменецького району Івано-Франківської області. Йому був лише 51 рік", - йдеться в дописі.

Сьогодні, 15 квітня зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців, Тисменецького... Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Мер також зауважив, що в міській лікарні на вулиці Матейки помер 74-рьох річний чоловік з Івано-Франківська. Про цей випадок повідомлялося також учора на брифінгу в ОДА.

Коронавірус підтверджено у 98 осіб із Івано-Франківської ОТГ.

"Від сьогоднішнього дня на базі обласної клінічної лікарні розпочинаємо проводити лабораторні дослідження, тож статистика буде зростати. Експрес-тести показали позитивний результат у 312 випадках. Офіційно 11 осіб з Івано-Франківська померли від коронавірусу, очікуємо результати по ще трьом померлим", - зауважує мер.

Оперативно про стан справ 15.04.2020/10:00 Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки. 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали.

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