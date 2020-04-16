У Львівській області помер сьомий інфікований COVID-19

В області зафіксовано 166 випадків захворювання на коронавірус

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В області зафіксовано 166 випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, інформує RegioNews.

Жінка, 1968 року народження, померла сьогодні уночі, 16 квітня.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 5 квітня.

30 березня жінку госпіталізували у Першу міську клінічну лікарню ім. Князя Лева з пневмонією. Опісля, 3 квітня, хвору перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема хронічне обструктивне захворювання легень.

У Львівській області зафіксовано 166 випадків захворювання на коронавірус.

Станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб. 186 українців одужали, 116 померли. Захворювання коронавірусом підтвердили у 104 медичних працівників та 29 дітей. До лікарень потрапили 87 осіб, з них троє дітей і 12 медичних працівників.

Нагадаємо, учора у Львівській області виявлено 152 випадки інфікування коронавірусом, шість смертей. Шестеро пацієнтів одужали.