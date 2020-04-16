У Львівській області помер сьомий інфікований COVID-19
Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, інформує RegioNews.
Жінка, 1968 року народження, померла сьогодні уночі, 16 квітня.
Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 5 квітня.
30 березня жінку госпіталізували у Першу міську клінічну лікарню ім. Князя Лева з пневмонією. Опісля, 3 квітня, хвору перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.
У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема хронічне обструктивне захворювання легень.
У Львівській області зафіксовано 166 випадків захворювання на коронавірус.
Станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб. 186 українців одужали, 116 померли. Захворювання коронавірусом підтвердили у 104 медичних працівників та 29 дітей. До лікарень потрапили 87 осіб, з них троє дітей і 12 медичних працівників.
Нагадаємо, учора у Львівській області виявлено 152 випадки інфікування коронавірусом, шість смертей. Шестеро пацієнтів одужали.
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