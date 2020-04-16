В Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом

Станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб

Фото: МОЗ

Станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Зазначається, що за даними Центру громадського здоров'я, за добу зафіксовано 397 нових випадків.

186 українців одужали, ще 116 померли. Захворювання коронавірусом підтвердили у 104 медичних працівників та 29 дітей. До лікарень потрапили 87 осіб, з них троє дітей і 12 медичних працівників.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 16 квітня 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

По областях ситуацыя виглядаэ наступним чином:

Вінницька область — 279 випадків;

Волинська область — 109 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпатська область — 116 випадків;

Запорізька область — 115 випадків;

Івано-Франківська область — 401 випадок;

Кіровоградська область — 198 випадків;

м. Київ — 644 випадки;

Київська область — 234 випадки;

Львівська область — 166 випадків;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 204 випадки;

Сумська область — 80 випадків;

Тернопільська область — 333 випадки;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 37 випадків;

Чернівецька область — 662 випадки;

Черкаська область — 110 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

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Нагадаємо, минулої доби, 15 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом за офіційними даними, становила 3764 випадків.

У Києві упродовж 15 квітня виявили 61 новий випадок захворювання коронавірусом, загалом у столиці зафіксовано 612 хворих.