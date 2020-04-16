У Житомирській області за добу виявили 28 хворих COVID-19

Станом на 16 квітня у Житомирській області загальна кількість хворих коронавірусом зросла до 162 інфікованих осіб

Фото: Facebook

Станом на 16 квітня у Житомирській області загальна кількість хворих коронавірусом зросла до 162 інфікованих осіб

Про це свідчать дані Житомирського лабораторного центру МОЗ України, передає RegioNews.

Зазначається, що всього померло в області 4 особи, за минулу добу надійшли 48 повідомлень про підозру на наявність вірусу.

Як повідомив під час брифінгу керівник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, загалом в області коронавірусом захворіли 9 дітей із Коростеня, Житомира, Бердичева та Малина, із них 8 перебувають на самоізоляції.

"Одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у Житомирській міській лікарні №1. Її стан середньої тяжкості, вона отримує терапію", - сказав чиновник.

Як повідомляв у Facebook мер Житомира Сергій Сухомлин, у Житомирській міській лікарні №1 перебуває дитина віком 2 роки та 10 місяців.

Нагадаємо, станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб.

У Києві станом на 16 квітня коронавірусом захворіли 32 особи, одна людина померла.