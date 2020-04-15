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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
15 квітня 2020, 16:20 2

Прикарпаття: в пологовому будинку Калуша коронавірус виявили у 14 медиків

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15 квітня 2020, 16:20 2
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Заклад закрили на карантин, хворих перевели в обласний пологовий будинок в Івано-Франківську
Фото з відкритих джерел
Заклад закрили на карантин, хворих перевели в обласний пологовий будинок в Івано-Франківську

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Калуський пологовий будинок закрили, адже захворювання персоналу підтверджено ПРЛ-тестами у 14-ти осіб", - розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ірина Кобельська.

З них троє акушерів-гінекологів, один анестезіолог та 10 медсестер. COVID-19 у вагітних і породіль не виявили. П'ятеро породіль сьогодні йдуть на виписку, їм проведено ПРЛ-тести. Вагітних переведено в обласний перинатальний центр, зауважила Кобельська.

В обласному пологовому розмежовані потоки пацієнток, жінки з підозрою чи підтвердженням коронавірусу перебувають на лікуванні в обсерваційному відділенні. Вагітних будуть доставляти в заклад каретами швидкої медичної допомоги.

Брифінг про ситуацію з коронавірусною інфекцією

Учасники: Роман Пицків - заступник начальника головного управління нацполіції в області; Руслан Савчук - директор Івано-Франківського обласного лабораторного цетру; Марія Савка - перший заступник голови облдержадміністрації; Ірина Кобельська - в.о. директора департаменту охорони здоров'я;

Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Середа, 15 квітня 2020 р.

На Прикарпатті 356 інфікованих, від COVID-19 помер сільський голова приміського села Братківці, де громада прийняла рішення приєднатися до Івано-Франківської ОТГ.

Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки. 108 пацієнтів померло, 143 пацієнти одужали.

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карантин Івано-Франківськ хвороба Прикарпаття
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